18日15時現在の日経平均株価は前日比1266.41円（1.81％）高の7万1168.66円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1029、値下がりは494、変わらずは34と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を362.04円押し上げている。次いでＳＢＧ が321.81円、イビデン が127.05円、ファストリ が86.08円、村田製 が78.84円と続く。 マイナス寄与度は60.51円