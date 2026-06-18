店内にある扉のあたりが気になるという女性スタッフ。彼女には一体何が見えているのか!?【漫画を読む】お店で霊が見えるという霊感の強い女性だが…自身の妊娠をきっかけに育児漫画などを描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。2024年2月には、知人の体験をもとにした「女性に訪れた幸運と、とある霊の不思議な話」をXで公開した。今回はその作品を紹介するとともに、モデルとなった人物について作者に話を聞いた。■気