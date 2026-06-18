2026年6月17日、香港メディア・香港01は、サッカー2026年FIFAワールドカップ（W杯）の世界的な熱狂に乗じ、中国各地でFIFAロゴを悪用した偽造品の密輸が相次いでいると報じた。記事によると、2026年のカナダ・メキシコ・米国共催W杯の開催に当たり、中国各地の税関が「FIFA」や「FIFA WORLD CUP」のロゴが入った偽造品の密輸に対する監視と取り締まりを強化している。広東省の広州税関傘下の南沙税関では、玩具や文房具と偽って申