南海キャンディーズの山里亮太が、17日放送のTBSラジオ『山里亮太の不毛な議論』（水曜25時）に出演。オードリー・若林正恭の直木賞候補選出をめぐる期待を明かした。 番組で山里は、「俺は1個期待してんの。希望があるんですよ。『たりないふたり』ってね、もう僕、若ちゃんとユニット組んでました。で、解散しました」と切り出し、過去の関係性を振り返った。「たりないふたり」は山里と若林によるユニ