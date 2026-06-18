テレビプロデューサーの佐久間宣行が、17日のニッポン放送ラジオ『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』（水曜27時）に出演。自身の仕事部屋に突然現れた妻とのやり取りを詳細に語った。 【画像】6月17日ニッポン放送ラジオ『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』 日頃からYouTubeチャンネル「NOBROCK TV」などの制作拠点としても知られる仕事部屋に、思わぬ“来訪者”が現れたこと