Little Glee Monsterの公式サイトが18日更新され、メンバーの結海が体調不良のため19〜28日のイベントを欠席すると発表した。【写真】4月には…入社式でパワフルな歌唱を披露していたLittle Glee Monsterサイトでは「【結海】フリーライブおよびリリースイベント欠席のご案内」と題したページを掲載。「メンバーの結海ですが、体調不良により一部イベントを欠席し回復に努めてまいりましたが、現在も万全な状態ではないため、