NPB(日本野球機構)は18日、楽天の「監督登録」および「監督抹消」の公示を出しました。楽天は10日、三木肇監督の休養に伴い、同日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行を務めることを発表。その後、17日には吉井理人氏の新監督就任を電撃発表していました。これを受け、この日NPBからは吉井新監督の「監督登録」が公示されるとともに、休養に入っていた三木氏が正式に「監督抹消」と発表されました。新たに登録された吉井新