台湾プロ野球・楽天モンキーズのチアリーダーで大人気のモンジェ（35）が19日までに自身のインスタグラムを更新。海辺での“へそ出し”ミニ白Tシャツ＆ショートパンツコーデショットを投稿した。第6回WBC台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36人で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ）」が結成された。リン・シャン、チュンチュン、など日本でも高い人気を誇るメンバーが参加。36人から選