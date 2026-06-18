元フジテレビでフリーアナウンサーの中井美穂（61）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。夫で元ヤクルト監督の古田敦也氏（60）と交際当時の連絡手段について語った。中井は「夫婦円満っぽい」とのイメージを振られ「うちは通常運行なので。どれが仲がいいとか分かんない」と三角印の札を掲げて淡々と話したが、「30年も続いているから、丸っちゃあ、丸」と丸印を掲げ直した。中井がか