交流戦の最優秀選手に選ばれた西武・長谷川＝18日、大阪市プロ野球の「日本生命セ・パ交流戦」の表彰選手が18日発表され、最優秀選手（MVP）に西武の長谷川信哉外野手が選出された。育成出身選手の受賞は初。2試合連続でサヨナラ打を放つなど勝負強さを発揮し、トップの打率3割6分7厘をマークしてチームの初優勝に貢献した。賞金200万円が贈られる。両リーグから1人ずつ選ばれる優秀選手（賞金100万円）は、パがソフトバンクの