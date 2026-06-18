プロ野球・巨人は18日、「JORDAN BRAND」とのコラボレーションユニホームを発表しました。「JORDAN BRAND」とは、バスケットボール殿堂入り選手であるマイケル・ジョーダン氏のレガシーを継承したスポーツブランド。プロ野球チームと取り組むのは、ブランド初の出来事となります。デザインの核にはバンダナ柄のコンセプトを採用。さらに「JORDAN BRAND」を象徴するシカゴレッドが使用されています。このユニホームは、7月31日(金)