歌手の平原綾香が16日に自身のアメブロを更新。仕事で訪れた新潟県長岡市から帰る際、新幹線の車内で起きた驚きのアクシデントについてつづった。【映像】中島美嘉の胸元のタトゥーが見える最新ショット「後ろにいますから」というタイトルでブログを更新した平原は、仕事で新潟県長岡市を訪れたことを報告。自身のデビュー曲『Jupiter』に合わせて打ち上げられる「復興祈願花火 フェニックス」での深い縁に触れ、「幾度となく