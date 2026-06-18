バレーボールネーションズリーグバレーボールネーションズリーグ女子の第2週フィリピン大会で、世界ランキング4位の日本は17日に同9位セルビアと対戦。3-2（20-25、26-24、18-25、32-30、15-7）でフルセットの死闘を制し、開幕から無傷の5連勝を決めた。会場の異様な熱気に「フィリピンって日本のホームなの？ってくらい応援凄かった」と“錯覚”する視聴者が相次いでいる。日本のサーブの際に「ニッポン！」コールが響いた。