本拠地レイズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板。6回4失点で今季7勝目を挙げた。右手中指から出血もありながら奮闘。今月は左膝の炎症で途中交代した試合もあり、前日のある場面からファンが心配していた。16日（同17日）は決勝の15号ソロを放っていた大谷。MLB公式Xが公開した別角度からの映像に、心配の声も上がっていた。ダイヤモンドを一周する大谷は、やや足をか