6月13日、世界中のサッカーファンがW杯に湧くなか、日本ではW杯にも負けない “熱い” 大会が開催されていた。この日、東京・国立競技場で17年ぶりに開催されたのは「Jリーグオールスター DAZNカップ」。J1からJ3までの全60クラブが参加した一大イベントに、往年のサッカーファンから若い世代まで大勢の観客が詰めかけていた。そんな会場内で、ひときわ熱心にトークを繰り広げていたのが、テレビ東京の4年めのアナウンサー・中