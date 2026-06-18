ロッテは18日、6月19日からマリーンズオンラインストア限定でネフタリ・ソト内野手の「NPB通算200本塁打&1000試合グッズ」の受注販売を開始することになったと発表した。ソトは 6月5日の巨人戦（東京ドーム）に5番ファーストで先発出場し、9回に先発・井上温大からレフトへ2ランホームランを放ち、NPB通算200本塁打を記録。さらに、6月13日のDeNA戦（ZOZOマリンスタジアム）に4番指名打者で先発出場し、NPB通算1000試合出