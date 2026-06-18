愛知県警など6県警の合同捜査本部は、カンボジアの特殊詐欺拠点のオーナーで、タイ当局に拘束され、日本に送還された佐々木裕介容疑者（38）を組織犯罪処罰法違反（組織的詐欺）で逮捕した。佐々木容疑者らは日本人をカンボジアの拠点に送り込んで「かけ子」として働かせ、だまし取ったカネの中から月に億単位の報酬を得ていた。「海外の警察にお世話になりっぱなしでいいのか」「大下容子のワイド！スクランブル」（テレビ朝日系