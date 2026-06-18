今大会から導入された「レガシーパッチ」世界で北中米ワールドカップ（W杯）の熱狂が続くなか、SNS上では日本代表DF長友佑都のユニフォームにある“勲章”に注目。ファンから「グッズ化して」「凄すぎる」と大きな注目を集めている。長友のユニフォームの右袖に刻まれているのは、ただのエンブレムではない。そこには、金色の文字で「FIFA WORLD CUP LEGACY NAGATOMO」と記された、今大会の新たな試みである「レガシーパッチ」