タレントの城夢叶(じょう・ゆめか＝22)が18日までに自身のインスタグラムを更新。父でサッカー元日本代表FWの城彰二氏の誕生日を祝福した。 【写真】抱っこされてうれしい！現役時代のパパ、かっこいい 「お誕生日おめでとうこれからもずっと笑って過ごそうね」と、17日に51歳を迎えた父を祝い、幼少期の2ショットを3枚投稿。横浜FC時代の精悍(せいかん)な父に抱かれる姿や、赤い車の遊具に2人で乗り込む写真などを