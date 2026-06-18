6月後半の金融市場は、日米の中央銀行の政策によって大きな転換点を迎えている。【こちらも】三菱UFJ・三井住友・みずほ、メガバンク株はまだ上がる余地あるか日本銀行は植田総裁の入院という異例の状況下で氷見野副総裁が議長を務め、追加利上げを決定した。一方、米国ではFRBが政策金利を据え置いたが、ケビン・ウォーシュ新議長のもとで年内の利上げを示唆するなど、想定以上にタカ派的な姿勢が示された。この結果、為替