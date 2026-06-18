新NISAの拡充を機に、長期的な視点で成長株を探す個人投資家が増えている。いま注目したいのが、従来は「地味な素材産業」と見なされがちだった「ガラス・土石製品」セクターだ。【こちらも】キオクシアHD、累進配当と成長戦略を強化スーパーサイクル期待で投資妙味高まる実はこの業界、生成AI（人工知能）の普及に伴う世界的な半導体投資の拡大を背景に、高付加価値な半導体関連部材の「隠れた成長分野」へと変貌を遂げつつ