昨季セ・リーグ首位打者と最高出塁率の２冠を獲得し、３月に行われたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表にも選ばれたプロ野球・広島の小園海斗内野手の妻で、モデルの渡辺リサが、家族旅行ショットを披露した。１８日までに自身のインスタグラムを更新し「家族・友達・カップルでの旅行におすすめ」と書き出し、宮城県の秋保温泉のとあるホテルを紹介。「お部屋も露天風呂も朝食・夕食のビュッフェも子供