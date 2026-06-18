女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は１９日に、第６０話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）長屋に空きがなく、直美（上坂）は一時的に一ノ瀬家に身を寄せることになる。そこに虎太郎（小林虎之介）が訪れ、りん（見上）や美津（水野美紀）は再会を喜ぶ。りんが虎太郎と団子屋で近況を語り合っていると、偶