２人組歌謡グループ「はやぶさ」のヒカルこと大滝ひかるが１８日、１１月末をもって芸能界を引退することを発表した。これに伴い、「はやぶさ」も活動を終了し、ヤマトこと駿河ヤマトはソロとして活動する。ヒカルの所属事務所「長良プロダクション」は「この度、はやぶさ・ヒカル（大滝ひかる）は２０２６年１１月末日をもちまして、はやぶさ、大滝ひかるとしての活動を終了させていただき、長良プロダクションを退所いたしま