「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」酷暑・猛暑日が予想される2026年の夏の期間、ゲストが安心安全に「ワクワクが、続々！」のハウステンボスが楽しめるよう、パーク全体で熱中症対策が強化されます。 ハウステンボス「パーク全体で熱中症対策を強化」 画像提供：ハウステンボス 2026年夏の期間、ゲストが安心安全にハウステンボスを楽しめるよう、パーク全体で熱