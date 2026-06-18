女優の河合優実が１８日、東京・ＴＯＨＯシネマズ六本木ヒルズで行われた「ＦＡＳＴＲＥＴＡＩＬＩＮＧ×ＵＮＨＣＲ共同メディア説明会」にゲスト出演した。河合は２０２８年度前期（１１８作目）のＮＨＫ連続テレビ小説「ほんのモキチ」（脚本・宮藤官九郎氏）で主演することが発表されたばかり。難民キャンプで暮らす幼い姉妹を描いた映画「ＬＯＳＴＬＡＮＤ／ロストランド」でナレーションを担当したことがきっかけで、