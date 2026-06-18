【新華社合肥6月18日】中国安徽省寧国市で12、13両日、長江デルタ都市ドラゴンボートオープン・寧国市第10回端午ドラゴンボート大会が開かれ、長江デルタ地域の10チームと寧国市の12チームが参加した。選手たちは500メートルの直線コースで、スピードと情熱みなぎる迫力のレースを繰り広げた。