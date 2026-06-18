新世代歌謡グループ・はやぶさのヒカル（大滝ひかる）が11月末をもって、はやぶさ、大滝としての活動を終了することが18日、発表された。所属する長良プロダクションが伝えた。同事務所も退所する。ヒカルの脱退に伴い、はやぶさも活動終了となる。【写真】「活動に見合った結果を出すことができず」新曲リリースイベント時のはやぶさヒカルは、子どもの頃から演歌が大好きで、美空ひばりさんや三波春夫さんに憧れ歌手を目指し