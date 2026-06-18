俳優の山崎賢人（31／※崎＝たつ崎）が18日、都内で行われたオーディオブランド『EDIFIER』の新CM発表会に参加した。【全身ショット】首が長い…！ブラウンのセットアップで登場した山崎賢人同社が30周年ということで、30代に入って進化したことを話すことに。レコード型のフリップに「アクション!!!」と記した山崎。「左に寄っちゃったのでバランスを取って『!!!』を付けました。30周年でもあるので」とにっこり。アクション