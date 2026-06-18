自民党の麻生太郎副総裁は、皇族数の確保策に向けた皇室典範の改正について、「何としても今の国会で成案を得なければならない」と重ねて強調しました。麻生副総裁はきょう（18日）、派閥の会合で挨拶し、皇族数の確保に向けた皇室典範の改正について、「目下、政府で法案作成作業が行われている」としたうえで、「何としても今国会で成案を得なければならない。この思いをぜひ共有していただき、協力をお願いしたい」と呼びかけま