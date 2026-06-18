勤務先の鹿児島市の認定こども園で男児（当時２歳）を切りつけるなどしたとして、殺人未遂罪などに問われた鹿児島県南九州市、元保育士笹山なつき被告（２３）の裁判員裁判の初公判が１８日、鹿児島地裁（小泉満理子裁判長）であった。罪状認否で笹山被告は「殺意はありませんでした」と述べ、殺意を否認した。別の女児（当時１歳）への傷害罪の起訴事実は認めた。起訴状などによると、笹山被告は２０２４年６月７日、認定こど