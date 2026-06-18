カルロス・パレイラ氏＝2014年サッカーのブラジル代表監督として1994年ワールドカップ（W杯）を制したカルロス・パレイラさんがリオデジャネイロでがんの治療のため入院した。17日にAP通信が報じた。2023年にホジキンリンパ腫を患い闘病していた。83歳のパレイラさんはW杯で06年大会でもブラジルを率いたほか、サウジアラビアや南アフリカなどの監督として6大会に出場した。（共同）