TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）が18日、放送された。冒頭で司会恵俊彰（61）の欠席が伝えられた。オープニングで国際弁護士の八代英輝氏が恵のポジションに立って登場すると「おはようございます。今日も『ひるおび』にお付き合いください」とあいさつ。続けて「恵さんは今日お休みをいただいております」と報告した。その後はニュースランキングのコーナーに移り、欠席の理由について説明はなかった。