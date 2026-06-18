男性歌謡ユニット「はやぶさ」のヒカル（39、ソロ名義は大滝ひかる）が11月いっぱいで所属事務所「長良プロダクション」を退所し、芸能界を引退することを18日、発表した。はやぶさは解散し、相方のヤマト（32、ソロ名義は駿河ヤマト）は長良プロに在籍したままソロ活動を行う。はやぶさは12年2月に「ヨコハマ横恋慕」でデビュー。ムード歌謡曲「ロマンティック東京」やテレビアニメのオープニングテーマ曲「エボレボ！」、NHKみん