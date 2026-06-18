お迎え当時は4キロ程しかなかったサモエドさん。約1年が経過した現在…約5倍もの大きさに成長した光景が話題になっているのです。 大型犬の凄まじい成長ビフォーアフターは記事執筆時点で16.5万回を超えて表示されており、1.4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：軽々と抱っこできた『体重4キロの子犬』→1年後、同じように撮影した結果…『約5倍に成長した現在』】 体重4キロの子犬を飼った