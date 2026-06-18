運命の出会いをはたしたわんちゃんの光景が、再生回数10万回を超えて感動を呼んでいます。 手術を受けたお兄ちゃん犬が他界してしまったことで、深い悲しみに包まれていた妹犬。食事も喉を通らなくなってしまった妹犬でしたが、ある日、運命の出会いが訪れることに。 妹犬と家族の元に訪れた幸せを見た人からは、「涙が出ました」「まだまだ一緒にいたくて帰って来たんですね」と、感動の声が続々と寄せられています。