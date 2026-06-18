18日午前、小坂町小坂の東北自動車道で車がクマと衝突しました。運転していた男性にけがはありませんでした。高速道路交通警察隊の調べによりますと18日午前9時55分ごろ、小坂町小坂字下小坂の東北自動車道上り線を走っていた普通乗用車が、道路を横断するクマ1頭と衝突しました。車を運転していたのは千葉県に住む50代の男性で、けがはありませんでした。クマの体長は約50センチで、衝突した後、立ち去っていったということです。