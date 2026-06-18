警視庁の警察官らをかたるウソの電話を発端に岩国市の80代の男性が現金450万円やキャッシュカードをだましとられる特殊詐欺事件が発生しました。岩国警察署の発表によりますと5月28日、岩国市の無職の80代男性の家に郵便局員を名乗る男から電話があり「荷物を止めている、警視庁に連絡する」などと言われ、 続けて電話を代わった警察官を名乗る男からは「家宅捜査で出てきたキャッシュカードを預かっている」などと言