柔道男子９０キロ級で２４年世界選手権覇者の田嶋剛希（パーク２４）が１８日、グランプリ青島大会（２６日〜２８日、中国・青島）に向けたオンライン取材に出席。２８年ロサンゼルス五輪のポイントにも関わる大会へ「五輪につながっていく大会なので、結果と内容を、ともにこだわってやっていきたい」と意気込みを語った。４月の全日本選手権では、２４年パリ五輪同級銀メダルで世界王者の村尾三四郎（ＪＥＳエレベーター）に