俳優の山粼賢人が１８日、都内でオーディオブランド「ＥＤＩＦＩＥＲ」の新ＣＭ発表会に出席した。２０２５年から同社のブランドアンバサダーを務めている山粼。新ＣＭについて「かっこよくおしゃれに撮っていただいて、ファッションシューティングのような、自由でラフな動きもあった。スタイリッシュな商品の魅力も表現できているかなと思います」と胸を張った。ブランド設立３０周年にちなみ、３０代になって