将棋界のレジェンドから飛び出した予想外の告白に、周囲も思わず耳を疑った！？将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」のチーム動画後編が公開され、KOYOHD ノース・トラッズ神戸のメンバーたちがプロバスケットボール観戦を楽しむ様子が収められた。盤上では鋭い読みと独自の世界観でファンを魅了する佐藤康光九段（56）だが、道中の何気ない会話の中で、誰もが知る“国民的バスケマンガ”を「読んだ