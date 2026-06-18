国内女子プロゴルフツアーのニチレイレディスは１９日から３日間、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ（６５９０ヤード、パー７２）で行われる。昨年の同大会でツアー初優勝を飾った入谷響（加賀電子）は１８日、初めてディフェンディングチャンピオンとして迎える今大会に向けて連覇へ意欲を示した。「この大会で初優勝できたことはすごくうれしかったですし、今年も連続優勝がかかっているので頑張りたいです」と前向きに話した。注目さ