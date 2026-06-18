俳優の米倉涼子（50）が18日、都内で行われた谷桃子バレエ団新制作公演「CINDERELLA（シンデレラ）」米倉涼子バレエ出演決定報告会に登壇。大らかな母親役を演じることに不安を見せた。【全身ショット】美肩ちらり…純白ドレスで登場した米倉涼子5歳から15年間、クラシックバレエを続けていた米倉がバレエの舞台に出演するのは、約30年ぶり。かつて谷桃子バレエ団の高等科にも所属し、谷氏本人から指導を受けていた。米倉演じ