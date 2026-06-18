俳優の志尊淳（31）の激変した姿が公開され、「誰かわからんかった！」「まったく気付きませんでした」など、驚きの声が寄せられている 。【映像】志尊淳の激変ショット（複数カット） 志尊はこれまで、自身のInstagramで、金髪姿のドラマ撮影オフショットや、ベッドで横になる無防備な姿などを公開し、「あまりにもセクシーすぎる」「それにしても無防備すぎる」「オフ感あって好き！」などとコメントが寄せられ、話題にな