俳優の米倉涼子（５０）が約３０年ぶりにバレエの舞台に出演することが１８日、分かった。この日、都内で開かれた谷桃子バレエ団新制作公演「ＣＩＮＤＥＲＥＬＬＡ（シンデレラ）」米倉涼子バレエ出演決定報告会で発表されたもの。８月９〜１１日に東京・新国立劇場オペラパレスで上演される同演目で、シンデレラの亡き母の生まれ変わりでシンデレラを幸せに導く再生と復活の象徴、大蝶々役を務める。米倉は５歳から１５年間ク