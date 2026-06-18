俳優の山崎賢人（31）が18日、都内で中国オーディオブランド「EDIFIER（エディファイア）」の新CM発表会に出席した。ブランドが30周年を迎えたことにちなみ、30代になって自身の進化したところは「アクション」と話した。映画「キングダム」シリーズなどでアクションを披露している。「まだ体も元気に動くし、でも経験として頭にいろいろできることや知識が増えてきた。今が一番頭も使いながら体も動かせる良い時期なのかなと