憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案が、衆議院の憲法審査会で可決されました。【映像】衆院憲法審の様子古屋・憲法審査会会長「本案は、原案のとおり可決すべきものと決しました」与党など4党が提出した改正案は、投開票の際に立会人を選ぶ要件を緩和するなど国政選挙の投票環境と同じになるようにするものです。ネット広告の制限などを検討事項として盛り込み、中道改革連合なども賛成に回りました。今の国会で成