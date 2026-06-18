68年前に別の赤ちゃんと取り違えられた男性が、東京都に調査義務の履行を求めて東京地裁へ申し立てました。【映像】調査義務の履行を申し立てた江藏智さん江藏智さん（68）は、当時の都立墨田産院で産まれた直後に別の赤ちゃんと取り違えられました。去年、都に対して戸別訪問などの方法で調査をするよう求める東京地裁の判決が確定しましたが、江藏さん側は都は戸別訪問はせず、今年3月に調査を打ち切ったとしています。