FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会を中継するDAZNは18日、サッカー視聴の年間プラン「DAZN SOCCER」の新規受付を停止することを発表した。公式サイトなどに文面を掲載。「このたび、DAZN Soccerのご案内および契約手続きの一部において、プラン内容や契約条件に関する表示が分かりづらく、お客様に誤解を招く可能性があったことを確認いたしました」と報告すると「当社では本件を重く受け止め、お客様への対応を最優先とするた