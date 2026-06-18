物価高が続くなか、お米の価格が高止まりしているというニュースを目にする機会も増えました。少しでも安く買おうと、チラシやセールをこまめにチェックしている人も多いでしょう。 お米は、少量をこまめに買うよりも、5キロなどまとめて買う方がコストパフォーマンスに優れているのか、気になる人もいるかもしれません。 本記事では、2キロと5キロで買った場合の価格差が実際どれくらいになるの